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В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

В администрации автограда сообщили, что заплани...

sstroys.ru

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В администрации автограда сообщили, что запланированный на сегодня, 10 августа, салют в честь Дня строителя отменен.

На территории Курской области произошла террористическая атака, в результате которой среди мирного населения были зафиксированы жертвы, также пострадали жилые дома и гражданские объекты. Татар-информ

Сегодня в Набережных Челнах проходит празднование Дня города, мэр Наиль Магдеев поздравил горожан с этим событием. В городе открыт пункт для сбора гуманитарной помощи для Курской области, где каждый желающий может внести свой вклад в поддержку.

В связи с трагическими событиями в Курской области, руководство Набережных Челнов приняло решение о переводе празднования Дня города в более серьезное русло. Вместо традиционных фестивалей и концертов акцент сместился на поддержку пострадавших и их семей. Мэрию призывают активнее участвовать в акциях по сбору средств и гуманитарной помощи.

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