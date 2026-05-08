В Пестречинском районе потушили пожар в банном комплексе

Пожар в банном комплексе «Урман» в селе Старое Кощаково Пестречинского района был ликвидирован 14 декабря. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 14:57.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, огонь охватил площадь 48 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные развернули операцию по тушению возгорания.

Пожар был полностью потушен в течение часа после поступления вызова. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты.

Пострадавших при пожаре не выявлено. Причины возгорания уточняются.