В Пестречинском районе потушили пожар в банном комплексе
Пожар в банном комплексе «Урман» в селе Старое Кощаково Пестречинского района был ликвидирован 14 декабря. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 14:57.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, огонь охватил площадь 48 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные развернули операцию по тушению возгорания.
Пожар был полностью потушен в течение часа после поступления вызова. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты.
Пострадавших при пожаре не выявлено. Причины возгорания уточняются.
