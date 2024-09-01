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В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Сегодня, 1 сентября, синоптики снова предсказыв...

hiteklamp.ru

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Сегодня, 1 сентября, синоптики снова предсказывают ясную, солнечную и довольно теплую погоду. Согласно информации от Гидрометцентра РТ, небо будет слегка облачным, а осадков не ожидается. В регионе подует восточный и юго-восточный ветер с силой от 4 до 9 м/с.

По предварительным данным метеорологов, во второй половине недели температурные показатели снова возрастут: в понедельник, 2 сентября, воздух прогреется до +26 градусов, а во вторник, 3 сентября, возможно достижение +27 градусов.

Восточное и юго-восточное направление ветра создаст ощущение легкой свежести, что сделает прогулки по свежему воздуху особенно приятными. В таких условиях многие жители Татарстана могут наслаждаться последними днями лета, устраивая пикники и прогулки в парках. Яркое солнце и теплый воздух в сочетании с легким ветерком создают идеальную атмосферу для отдыха на природе.

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