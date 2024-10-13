В пяти районах Татарстана до конца 2024 года появятся центры настольного тенниса

В Татарстане до конца года запланировано завершение строительства пяти центров настольного тенниса, которые затем будут переданы муниципалитетам. Об этом сообщают источники «Бизнес Онлайн».

Новые объекты появятся в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах Татарстана. Строительство центров началось в середине июля 2024 года, и если темпы строительства сохранятся, то объекты будут готовы к концу этого года.

Площадь каждого центра составит около 1000 квадратных метров и будет включать раздевалки, тренерские, медицинские и административные комнаты. В залах, площадь которых составит 800 квадратных метров, смогут разместиться до 16 игровых столов. Пол будет покрыт терафлексом.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что центры должны быть сданы до марта 2025 года. Строительство финансируется федерацией настольного тенниса России. Предварительная стоимость каждого центра составляет около 130 миллионов рублей, а из бюджета Татарстана могут потребоваться только средства на благоустройство территории и прокладку коммуникаций.