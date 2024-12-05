В одном из сел Татарстана зафиксировали вспышку бруцеллеза

В одном из населённых пунктов Татарстана произошла вспышка бруцеллёза. Об этом стало известно от Главного управления ветеринарии при кабинете министров республики.

Инцидент произошёл в селе Бикчураево Рыбно-Слободского района. Там было зафиксировано 21 случай заболевания. В связи с этим с 27 ноября был введён карантин. В результате было принято решение отправить на убой 116 голов крупного рогатого скота.

Также были проведены проверки животных в трёх соседних населённых пунктах, где тесты на бруцеллёз показали отрицательные результаты.