В Нурлате и Нижнекамске закрылись 2 магазина «Светофор»

Власти России инициировали проверки магазинов сети «Светофор» по всей стране, включая Татарстан, сообщает «Бизнес Онлайн».

В результате в Нурлате и Нижнекамске приостановили работу двух точек: первая закрыта на 90 дней, вторая — на месяц. Проверки продолжаются.

В Москве и Подмосковье нарушения выявлены почти в половине магазинов сети. Специалисты обнаружили антисанитарию, включая тараканов, мусор, просроченные товары и проблемы с хранением продукции.

На прошлой неделе стало известно, что в нурлатском магазине нашли мёртвых грызунов и их помёт. Роспотребнадзор закрыл объект и передал дело в суд. Подобные нарушения фиксируются и в Казани — например, в одном из магазинов тараканы были замечены рядом с кофейным автоматом.

Сеть «Светофор» принадлежит миллиардеру Сергею Шнайдеру из Красноярска.