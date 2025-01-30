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В Нурлате и Нижнекамске закрылись 2 магазина «Светофор»

В Москве и Подмосковье нарушения выявлены почти...

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Власти России инициировали проверки магазинов сети «Светофор» по всей стране, включая Татарстан, сообщает «Бизнес Онлайн».

В результате в Нурлате и Нижнекамске приостановили работу двух точек: первая закрыта на 90 дней, вторая — на месяц. Проверки продолжаются.

В Москве и Подмосковье нарушения выявлены почти в половине магазинов сети. Специалисты обнаружили антисанитарию, включая тараканов, мусор, просроченные товары и проблемы с хранением продукции.

На прошлой неделе стало известно, что в нурлатском магазине нашли мёртвых грызунов и их помёт. Роспотребнадзор закрыл объект и передал дело в суд. Подобные нарушения фиксируются и в Казани — например, в одном из магазинов тараканы были замечены рядом с кофейным автоматом.

Сеть «Светофор» принадлежит миллиардеру Сергею Шнайдеру из Красноярска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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