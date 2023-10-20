В ноябре жителей Татарстана ждет дополнительный выходной, на который изначально не рассчитывали

Дополнительный выходной ждет татарстанцев, как и всех остальных россиян, в ноябре. День народного единства приходится на календарную субботу, в связи с чем пятница будет сокращенной, а понедельник, следующий за праздниками, нерабочим.

С 7 по 10 ноября татарстанцев ждет четырехдневная короткая рабочая неделя.

На эти дни приходится и праздник республиканского значения - 6 ноября будет День Конституции РТ. Но за дополнительный праздник допвыходного, увы, не предусмотрено.