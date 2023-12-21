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· Артем Акчурин

В Нижнекамском районе в 9,5 раз упало количество жалоб на качество воздуха

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В Нижнекамском районе снизился объем жалоб на качество воздуха. Показатель упала в 9,5 раз. Об изменениях сообщил глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

За 2018 год жителями было отправлено 568 жалоб на качество воздуха. А к 2023 году показатель стал меньше и упал до 60 жалоб. Изменения в лучшую сторону зафиксирована на территории всей территории РТ.

Министр добавил, что нужно работать дальше, и на достигнутом не стоит останавливаться.

На сегодняшний день в районе действует пять автоматических станций контроля атмосферного воздуха, 1 передвижная лаборатория минэкологии РТ и 6 станций промышленных предприятий.

Напомним, что за весь 2022 год, на качество воздуха в Татарстане поступило 238 жалоб.

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