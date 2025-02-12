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В нижнекамской школе подросток избил до сотрясения мозга ученицу младших классов

Женщина хотела добиться хотя бы извинений от ви...

Катя Царева

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В Нижнекамске ученица младших классов пострадала от избиения со стороны подростка, получив сотрясение мозга. Её мать обратилась за юридической помощью, но нанятый адвокат лишь обманул её, присвоив крупную сумму.

Женщина хотела добиться хотя бы извинений от виновных, но расследование в полиции продвигалось слабо. Тогда она решила обратиться к Роберту Фазлееву, который ранее не раз появлялся в СМИ и имел хорошую репутацию. Получив деньги, он пообещал подготовить иск против школы и больницы, однако на предварительные слушания так и не явился, а затем перестал выходить на связь.

Сегодня должно состояться основное заседание, но мать девочки осталась без юриста и без средств. Как выяснилось, Фазлеев представлялся сотрудником юридической фирмы «Процесс в Казани», которая давно прекратила свою деятельность. Женщина намерена обратиться в полицию. Сам же «правозащитник» уже несколько дней не выходит на связь, его телефоны отключены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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