В Нижнекамске запретили продажу алкоголя 9 Мая

В Нижнекамске 9 мая введён запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных вблизи праздничных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00 и коснутся девяти торговых точек, расположенных рядом с местами проведения мероприятий ко Дню Победы.

Подобные меры принимаются и в других городах Татарстана. Так, в Альметьевске местным предпринимателям настоятельно рекомендовано ограничить продажу спиртного в этот день.

В Набережных Челнах также запрещена реализация алкоголя на площадках, где будут проходить торжества.

В Казани ограничения приурочены к празднованию 80-летия Победы. В частности, под запрет попадут зоны вокруг Парка Победы, центра города и прилегающих улиц.

Такие меры направлены на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности в дни массовых мероприятий.