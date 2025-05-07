В Нижнекамске запретили продажу алкоголя 9 Мая
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В Нижнекамске 9 мая введён запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных вблизи праздничных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.
Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00 и коснутся девяти торговых точек, расположенных рядом с местами проведения мероприятий ко Дню Победы.
Подобные меры принимаются и в других городах Татарстана. Так, в Альметьевске местным предпринимателям настоятельно рекомендовано ограничить продажу спиртного в этот день.
В Набережных Челнах также запрещена реализация алкоголя на площадках, где будут проходить торжества.
В Казани ограничения приурочены к празднованию 80-летия Победы. В частности, под запрет попадут зоны вокруг Парка Победы, центра города и прилегающих улиц.
Такие меры направлены на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности в дни массовых мероприятий.
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