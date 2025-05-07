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В Нижнекамске запретили продажу алкоголя 9 Мая

В День Победы в Нижнекамске, Альметьевске, Набе...

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В Нижнекамске 9 мая введён запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных вблизи праздничных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00 и коснутся девяти торговых точек, расположенных рядом с местами проведения мероприятий ко Дню Победы.

Подобные меры принимаются и в других городах Татарстана. Так, в Альметьевске местным предпринимателям настоятельно рекомендовано ограничить продажу спиртного в этот день.
В Набережных Челнах также запрещена реализация алкоголя на площадках, где будут проходить торжества.

В Казани ограничения приурочены к празднованию 80-летия Победы. В частности, под запрет попадут зоны вокруг Парка Победы, центра города и прилегающих улиц.

Такие меры направлены на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности в дни массовых мероприятий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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