В Нижнекамске закрыли стоматологию «Дента Плюс» из-за нарушений с рентгеном

Стоматологическая клиника «Дента Плюс» в Нижнекамске приостановила работу на 90 суток по решению городского суда. Причиной стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора Татарстана.

Как установили специалисты, рентгеновский аппарат FONAX 70 эксплуатировался без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения, разрешающего работу с источниками ионизирующего излучения. Кроме того, руководство клиники не обеспечило регулярную проверку исправности оборудования, что также нарушает требования безопасности.

Особое внимание проверяющие обратили на то, что в учреждении не велся специальный учет индивидуальных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований — такие данные обязаны фиксироваться в специальном журнале.

В связи с этим городской суд постановил приостановить деятельность клиники с 25 апреля 2025 года сроком на 90 дней. Цель — устранение нарушений и обеспечение безопасности пациентов.