Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Нижнекамске в 63 года умер один из основателей футбольного клуба «Нефтехимик»

Прощание с Валеевым и похороны пройдут 4 апреля

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

3 апреля на 64-м году жизни не стало Наиля Валеева — одного из значимых спортивных менеджеров республики. О его смерти сообщили изданию «БИЗНЕС Online» родственники.

Прощание с Валеевым и похороны пройдут 4 апреля в Нижнекамске. Подробности о времени и месте церемонии пока уточняются.

С 2001 года он трудился в компании «Нижнекамскнефтехим», где занимал пост заместителя генерального директора. В его зоне ответственности находились спорт и социальная инфраструктура. Также Валеев был депутатом Госсовета Татарстана.

Кроме того, он сыграл ключевую роль в создании футбольного клуба «Нефтехимик», который был основан в феврале 1991 года при его активном участии. В течение многих лет он занимал в клубе должности начальника команды и вице-президента. Именно при его поддержке «Нефтехимик» получил статус профессионального клуба.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

дезинсекция подольск

Не у нас

10 часов назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

ремонт глюкометров в Санкт-Петербурге

Лонгриды

12 часов назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Новости Казани

день назад

В казанской квартире на Тэцевской нашли тело 17-летней девушки

Новости Казани

день назад

В Казани 6-летний ребенок вылез через окно на карниз

Новости Казани

10 часов назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Новости Казани

16 часов назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать
Новости Казани
2 дня назад

Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Не у нас

час назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

Интересное в Казани

день назад

Помощь в трудный момент: теперь в Казани можно заказать доставку поминальных обедов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске в 63 года умер один из основателей футбольного клуба «Нефтехимик»

Новости Татарстана

15 часов назад

Молодая пара выпрыгнула с 3 этажа в Челнах, чтобы спастись от огня
В Нижнекамске мотоциклист столкнулся с автобусо...
Новости Татарстана
17 часов назад

В Нижнекамске мотоциклист столкнулся с автобусом и оказался в больнице

Не у нас

16 часов назад

Ученые заявили, что в Северной Америке «капает» земная кора

Новости Казани

17 часов назад

+27 градусов: казанцы жалуются на жару в квартирах и высокие счета за отопление

Новости Казани

18 часов назад

Начальник цеха на порохом заводе в Казани получил 8 лет за взятку
Новости Татарстана
6 дней назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.