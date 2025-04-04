В Нижнекамске в 63 года умер один из основателей футбольного клуба «Нефтехимик»

3 апреля на 64-м году жизни не стало Наиля Валеева — одного из значимых спортивных менеджеров республики. О его смерти сообщили изданию «БИЗНЕС Online» родственники.

Прощание с Валеевым и похороны пройдут 4 апреля в Нижнекамске. Подробности о времени и месте церемонии пока уточняются.

С 2001 года он трудился в компании «Нижнекамскнефтехим», где занимал пост заместителя генерального директора. В его зоне ответственности находились спорт и социальная инфраструктура. Также Валеев был депутатом Госсовета Татарстана.

Кроме того, он сыграл ключевую роль в создании футбольного клуба «Нефтехимик», который был основан в феврале 1991 года при его активном участии. В течение многих лет он занимал в клубе должности начальника команды и вице-президента. Именно при его поддержке «Нефтехимик» получил статус профессионального клуба.