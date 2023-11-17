В Нижнекамске скончался заслуженный врач РТ Людмила Кудашева

В Нижнекамске скончался высококвалифицированный невролог Татарстана Людмилу Кудашеву. Ей был 71 год.

За её спиной 48 лет врачебной деятельности, из которых 27 лет она возглавляла неврологическое отделение. На протяжении более двух десятков лет она руководила межрайонным неврологическим центром и была ответственной за интернатуру, готовившую врачей для Закамского района.

Дополнительные сведения о времени и месте проведения прощания будут объявлены позднее.