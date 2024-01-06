В Нижнекамске провели елку для детей с ограниченными возможностями здоровья

В преддверии Рождества в Доме дружбы народов Нижнекамска прошла новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями здоровья микрорайонов № 6, 7 и 11. Как сообщается в пресс-службе администрации города, на протяжении всего праздника дети и их родители активно участвовали в различных активностях. Вместе они пели новогодние песни, танцевали у елки и устраивали хороводы.

Ребята демонстрировали свои таланты, рассказывали стихи и с увлечением выполняли задания, предложенные организаторами. Однако стоит отметить, что родители также заслуживают особого внимания. Они никогда не остаются в стороне, всегда поддерживают своих детей и помогают им преодолевать трудности.

По завершении праздника каждый маленький гость получил подарок от Деда Мороза. Организаторы также отмечают, что как дети, так и их родители ушли домой с положительными эмоциями и настроением, которое будет сопровождать их на протяжении всего новогоднего и рождественского периода.