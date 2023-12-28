В Нижнекамске провели акцию в поддержку бездомных животных

Волонтеры фонда «Ангел бережёт» организовали значимое мероприятие в Нижнекамске, где была предоставлена бесплатная стерилизация, кастрация и вакцинация бездомных животных, а также проведены операции для питомцев людей с ограниченными финансовыми возможностями. Об этом сообщает «НТР 24».



Эльвира Кутуева, учредитель фонда, подчеркнула важность подобных инициатив для регулирования численности бродячих животных и уменьшения рисков возникновения новых случаев бездомных щенков.