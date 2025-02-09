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В Нижнекамске появится логистический металлургический хаб за 17 млрд рублей

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В Нижнекамске реализуют масштабный инвестиционный проект по строительству производственно-логистического хаба стоимостью 16,88 млрд рублей. Проектом занимается АО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМПО» под руководством Рустема Шарифуллина.

Новые рабочие места и экономическая выгода

Строительство объекта пройдет в Нижнекамском районе и создаст 457 новых рабочих мест. По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, такой проект станет важной точкой экономического роста региона, поскольку включает в себя удобное транспортное расположение и развитую инфраструктуру.

Минуллина подчеркнула, что спрос на подобные логистические центры растет. Совмещение транспортных потоков и крупного промышленного производства делает такие проекты востребованными и рентабельными как для государства, так и для бизнеса.

Стратегическое значение хаба

По словам Рустема Шарифуллина, будущий хаб станет крупнейшим металлургическим логистическим центром в России. Он объединит Северо-Запад, Урал и Юг, обеспечивая выход металлопродукции на Черное и Каспийское моря, а также в Иран, Азербайджан и Турцию. Кроме того, через хаб будут отправляться техническое оборудование, зерно и нефтепродукты.

Масштабы и сроки реализации

Площадь хаба превысит 100 тысяч квадратных метров, а его мощности позволят хранить до 120 тысяч тонн продукции. Уже в этом году запустят отправку металлопродукции, а остальные объекты заработают в следующем году.

Шарифуллин также сообщил, что на данный момент ведутся переговоры и заключаются контракты с крупными компаниями, включая Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», «Сибур» и китайскую компанию Itilien 600.

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