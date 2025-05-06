Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Нижнекамске открылся первый центр пробации для бывших заключенных

В Нижнекамске начал работу первый в Закамье цен...

официальный сайт Нижнекамского района

Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамске начал работу первый в Закамье центр пробации — учреждение, предназначенное для помощи в социальной адаптации бывших заключённых. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своём Telegram-канале.

Центр открылся на базе приюта «Ихлас». Его главная задача — поддержать людей, вернувшихся из мест лишения свободы. Здесь помогут восстановить документы, найти работу и жильё, наладить отношения с родственниками, а также окажут психологическую помощь.

Работу центра курируют специалисты УФСИН по Татарстану, Министерства труда РТ, службы занятости, местного исполкома и омбудсмен по правам человека в районе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Древнее зло проснулось: диск, забирающий души, прячут в Антарктиде

Новости России

час назад

День Победы: современные фильмы о Великой Отечественной войне

удаление плесени и грибка

Не у нас

16 часов назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы, не сидим дома: главные места и события этой весны — в одном гиде

ремонт швейных машин чайка в Москве

Не у нас

день назад

Светящийся призрак из бездны: в Тихом океане найден новый вид

Не у нас

день назад

Ученые ищут новые эффективные способы борьбы с инфекциями клещей

Не у нас

день назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана
Новости Татарстана
день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Жителям Татарстана для получения страховой пенс...

Не у нас

16 минут назад

«Яндекс» отключит рекламу 9 мая и предложит тематические подборки ко Дню Победы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Заинском районе высадили яблони в честь участников СВО и ветеранов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане отремонтируют три школы за 301,5 млн рублей

Не у нас

5 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора
В Казани отреставрируют башню Сююмбике и Северн...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани отреставрируют башню Сююмбике и Северный корпус почти за 57 млн рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани и Нижнекамске введены ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

Не у нас

16 часов назад

Атлантида найдена? Геолог объяснил, где могла быть легендарная цивилизация
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы