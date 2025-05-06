В Нижнекамске открылся первый центр пробации для бывших заключенных
официальный сайт Нижнекамского района
В Нижнекамске начал работу первый в Закамье центр пробации — учреждение, предназначенное для помощи в социальной адаптации бывших заключённых. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своём Telegram-канале.
Центр открылся на базе приюта «Ихлас». Его главная задача — поддержать людей, вернувшихся из мест лишения свободы. Здесь помогут восстановить документы, найти работу и жильё, наладить отношения с родственниками, а также окажут психологическую помощь.
Работу центра курируют специалисты УФСИН по Татарстану, Министерства труда РТ, службы занятости, местного исполкома и омбудсмен по правам человека в районе.
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