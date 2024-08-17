Новости Татарстана
· 16+ · Альбина Шафеева

В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов

В Нижнекамске завершилась акция «Пешеход», напр...

Альбина Шафеева

Подписаться в Telegram

В Нижнекамске завершилась акция «Пешеход», направленная на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Нижнекамска, данное мероприятие было проведено с целью уменьшения количества аварий и их серьезных последствий, а также для повышения соблюдения правил дорожного движения среди всех участников. В результате операции к административной ответственности привлекли 98 пешеходов и 74 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.

Акция «Пешеход» проходила на территории города в течение нескольких дней и охватывала ключевые пешеходные переходы и районы с высокой активностью пешеходов. Специалисты Госавтоинспекции внимательно следили за ситуацией на дорогах, фиксируя нарушения и проводя разъяснительные беседы с участниками дорожного движения. Это помогло не только выявить правонарушения, но и повысить осведомленность как водителей, так и пешеходов о важности взаимного уважения на дороге.

Подобные мероприятия способствуют не только снижению числа дорожно-транспортных происшествий, но и формированию безопасной городской инфраструктуры для всех участников дорожного движения. В ответ на итоги акции, местные власти планируют продолжить работу в этом направлении, привлекая общественность и образовательные учреждения к обсуждению вопросов безопасности на дорогах.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

как клопы попадают в квартиру от соседей

Новости Татарстана

день назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Новости Казани

день назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

разреженное наращивание ресниц в Москве

Новости Казани

день назад

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Салмачах

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Татарстана

день назад

Агент Минекаева не опровергла сведения о съемках в сериале с Бураком Озчивитом

Новости Казани

день назад

В Казани 17 августа покажут фильм «Любовь и голуби» под открытым небом
Новости России
22 часа назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Казани

22 часа назад

Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

Новости Татарстана

день назад

Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа

Новости Татарстана

день назад

Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс
Спрос на вторичку в Татарстане вырос на 15%
Новости Татарстана
5 минут назад

Спрос на вторичку в Татарстане вырос на 15%

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки»

Новости Татарстана

день назад

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки» в Альметьевске

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов
Новости Татарстана
10 минут назад

В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов