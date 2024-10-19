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В Нижнекамске обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся школьников

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В городе Нижнекамске в школе №15 было зафиксировано четыре случая кишечной инфекции.

В связи с этим, по сообщению управления Роспотребнадзора по Татарстану, было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе него были взяты пробы воды, образцы пищевой продукции и сырья, а также обследованы поверхности и персонал школы. На территории учебного заведения также были предприняты противоэпидемические меры.

Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее стало известно о госпитализации 35 человек, включая 34 школьников и одного педагога, с признаками острой кишечной инфекции в школе №1 города Елизово на Камчатке. Врачи взяли под наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими.

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