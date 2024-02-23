Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак

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Гражданка из Нижнекамска рассказала о трагическом происшествии в ее семье. Неизвестные расстреляли домашних собак. Трагедия произошла в деревне Красный Бор во время прогулки с ними.

Женщина рассказала, что собаки были очень добрыми и к любому человеку относились с любовью, позволяя себя гладить. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По ее словам, одну из собак они взяли из приюта, а другая пережила две сложные операции.

После случившегося женщина ищет людей, у которых произошла такая же ситуация, для дальнейшего решения проблемы.

Комментаторы посоветовали ей написать заявление в полицию.

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