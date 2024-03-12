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· Артем Акчурин

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников

В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников

Мэрия Казани

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Среднее размер заработной платы дворников в Нижнекамске по итогам 2023 года составил 41 700 рублей. Эту информацию подтвердила пресс-служба исполкома, сославшись на данные департамента ЖКХ в ответ на запрос жительницы города в социальных сетях.

Женщина выразила мнение о необходимости увеличить зарплату дворникам для привлечения новых специалистов и удержания работников.

Выплата заработной платы дворникам осуществляется в соответствии с отраслевым соглашением по организациям ЖКХ в РТ на период с 2022 по 2024 годы, заключенным между министерством строительства республики, «Союзом коммунальных предприятий РТ» и Татарстанской профсоюзной организацией работников жизнеобеспечения.

Кроме того, размер заработной платы дворников зависит от площади убираемой территории, наличия лестничных клеток, мусоропроводов или контейнеров для мусора.

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