В Нижнекамске назвали средний размер зарплаты дворников
Мэрия Казани
Среднее размер заработной платы дворников в Нижнекамске по итогам 2023 года составил 41 700 рублей. Эту информацию подтвердила пресс-служба исполкома, сославшись на данные департамента ЖКХ в ответ на запрос жительницы города в социальных сетях.
Женщина выразила мнение о необходимости увеличить зарплату дворникам для привлечения новых специалистов и удержания работников.
Кроме того, размер заработной платы дворников зависит от площади убираемой территории, наличия лестничных клеток, мусоропроводов или контейнеров для мусора.
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