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В Нижнекамске наркоман пришел в суд по наркотикам с наркотой в кармане

Проведенное исследование показало, что в состав...

pixabay.com

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12 февраля 2025 года в Управление МВД России по Нижнекамскому району поступила информация о том, что при досмотре в здании городского суда у одного из посетителей обнаружено порошкообразное вещество, предположительно наркотическое.

На место прибыли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые задержали 48-летнего местного жителя, состоящего на учете в наркологическом диспансере. При личном досмотре у него изъяли сверток с неизвестным веществом.

Проведенное исследование показало, что в составе найденного вещества содержится наркотик PVP.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Как выяснилось, мужчина уже являлся обвиняемым по аналогичной статье и в день задержания пришел на заседание суда по своему делу.

Кроме того, установлено, что ранее он не раз привлекался к уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с наркотиками и имущественными правонарушениями.

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