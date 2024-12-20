С 2025 года в Нижнекамске стартует новая эра медицинской помощи — здесь будут проводиться лапароскопические операции по удалению грыж.

Ведущий хирург Ильфат Мутигуллин вернулся с уникальным опытом из Москвы, где он прошёл стажировку в «Центре хирургического лечения грыж» при городской клинической больнице имени С. С. Юдина.

Мутигуллин поделился впечатлениями о напряжённых трёх днях работы, когда хирурги не покидали операционные, непрерывно выполняя сложнейшие вмешательства. Этот опыт стал важным шагом к внедрению современных технологий в местную практику, что позволит значительно повысить качество медицинских услуг для жителей региона, сообщает НТР-24.