В Нижнекамске будут делать лапароскопические операции по удалению грыж
Алиса Петрова
С 2025 года в Нижнекамске стартует новая эра медицинской помощи — здесь будут проводиться лапароскопические операции по удалению грыж.
Ведущий хирург Ильфат Мутигуллин вернулся с уникальным опытом из Москвы, где он прошёл стажировку в «Центре хирургического лечения грыж» при городской клинической больнице имени С. С. Юдина.
Мутигуллин поделился впечатлениями о напряжённых трёх днях работы, когда хирурги не покидали операционные, непрерывно выполняя сложнейшие вмешательства. Этот опыт стал важным шагом к внедрению современных технологий в местную практику, что позволит значительно повысить качество медицинских услуг для жителей региона, сообщает НТР-24.
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