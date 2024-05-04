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В Нижнекамске на месте, где в ДТП погиб 19-летний парень, установят светофор

В связи с трагическим происшествием на пешеходном переходе возле ресторана "Вкусно и точка" на проспекте Химиков в Нижнекамске принято решение об установке светофора.

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В связи с трагическим происшествием на пешеходном переходе возле ресторана "Вкусно и точка" на проспекте Химиков в Нижнекамске принято решение об установке светофора. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Артур Салахов.

Ночью 26 апреля на данном пешеходном переходе был сбит насмерть 19-летний парень. За рулем автомобиля "Лада Приора" находился также 19-летний нижнекамец. Пострадавший был доставлен в Нижнекамскую центральную районную больницу с травмой головы, ушибами мягких тканей лица и уха, а также ссадиной поясничной области. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

Установка светофора на пешеходном переходе позволит повысить безопасность пешеходов и предотвратить подобные трагедии в будущем.

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