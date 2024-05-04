В Нижнекамске на месте, где в ДТП погиб 19-летний парень, установят светофор
В связи с трагическим происшествием на пешеходном переходе возле ресторана "Вкусно и точка" на проспекте Химиков в Нижнекамске принято решение об установке светофора. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Артур Салахов.
Установка светофора на пешеходном переходе позволит повысить безопасность пешеходов и предотвратить подобные трагедии в будущем.
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