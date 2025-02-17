В Нижнекамске после отравлений закрыли пиццерию «Пепперони»
Роспотребнадзор по Республике Татарстан
В Нижнекамске специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Татарстану провели санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как трое местных жителей обратились за медицинской помощью. Они сообщили о плохом самочувствии после употребления куриных роллов и чизкейка в пиццерии «Пепперони» (пр. Мира, 59А), принадлежащей ИП Макарову К.А. В рамках проверки были взяты лабораторные пробы.
В ходе расследования выявили ряд нарушений санитарных норм, среди которых:
- отсутствие четкого разграничения технологических процессов;
- недостаточное количество моечных ванн для столовой и кухонной посуды;
- прием продуктов без маркировки;
- наличие просроченных продуктов;
- неудовлетворительное состояние помещений с точки зрения санитарии.
Лабораторные исследования показали, что в чизкейке присутствовали стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Также бактерии кишечной палочки были обнаружены в смывах с кухонного оборудования и инвентаря.
В результате проверки изъяли из продажи 8 партий продуктов общим весом 15,65 кг.
По итогам выявленных нарушений материалы направили в Нижнекамский городской суд. Суд постановил приостановить работу пиццерии «Пепперони» на 90 суток.
Двум пострадавшим поставили диагноз «сальмонеллёз», ещё одному — кишечная инфекция.
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