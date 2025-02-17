В Нижнекамске после отравлений закрыли пиццерию «Пепперони»

В Нижнекамске специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Татарстану провели санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как трое местных жителей обратились за медицинской помощью. Они сообщили о плохом самочувствии после употребления куриных роллов и чизкейка в пиццерии «Пепперони» (пр. Мира, 59А), принадлежащей ИП Макарову К.А. В рамках проверки были взяты лабораторные пробы.

В ходе расследования выявили ряд нарушений санитарных норм, среди которых:

отсутствие четкого разграничения технологических процессов;

недостаточное количество моечных ванн для столовой и кухонной посуды;

прием продуктов без маркировки;

наличие просроченных продуктов;

неудовлетворительное состояние помещений с точки зрения санитарии.

Лабораторные исследования показали, что в чизкейке присутствовали стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Также бактерии кишечной палочки были обнаружены в смывах с кухонного оборудования и инвентаря.

В результате проверки изъяли из продажи 8 партий продуктов общим весом 15,65 кг.

По итогам выявленных нарушений материалы направили в Нижнекамский городской суд. Суд постановил приостановить работу пиццерии «Пепперони» на 90 суток.

Двум пострадавшим поставили диагноз «сальмонеллёз», ещё одному — кишечная инфекция.