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В Нижнекамске после отравлений закрыли пиццерию «Пепперони»

В ходе расследования выявили ряд нарушений сани...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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В Нижнекамске специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Татарстану провели санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как трое местных жителей обратились за медицинской помощью. Они сообщили о плохом самочувствии после употребления куриных роллов и чизкейка в пиццерии «Пепперони» (пр. Мира, 59А), принадлежащей ИП Макарову К.А. В рамках проверки были взяты лабораторные пробы.

В ходе расследования выявили ряд нарушений санитарных норм, среди которых:

  • отсутствие четкого разграничения технологических процессов;
  • недостаточное количество моечных ванн для столовой и кухонной посуды;
  • прием продуктов без маркировки;
  • наличие просроченных продуктов;
  • неудовлетворительное состояние помещений с точки зрения санитарии.

Лабораторные исследования показали, что в чизкейке присутствовали стафилококк и бактерии группы кишечной палочки. Также бактерии кишечной палочки были обнаружены в смывах с кухонного оборудования и инвентаря.

В результате проверки изъяли из продажи 8 партий продуктов общим весом 15,65 кг.

По итогам выявленных нарушений материалы направили в Нижнекамский городской суд. Суд постановил приостановить работу пиццерии «Пепперони» на 90 суток.

Двум пострадавшим поставили диагноз «сальмонеллёз», ещё одному — кишечная инфекция.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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