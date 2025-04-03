В Нижнекамске мотоциклист столкнулся с автобусом и оказался в больнице
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НИЖНЕКАМСКА
В Нижнекамске на улице Промышленной, возле дома 24А, произошло серьёзное ДТП с участием городского автобуса и мотоцикла. Об этом сообщили в отделении Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автобуса №45 начал движение, не убедившись в отсутствии помех, и не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, которым управлял 35-летний мужчина.
В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы. По информации инспекции, у него выявлены открытый оскольчатый перелом костей предплечья на обеих руках, перелом седалищной кости со смещением и перелом правой руки.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Медики продолжают борьбу за его жизнь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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