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В Нижнекамске мотоциклист столкнулся с автобусом и оказался в больнице

Пострадавший был экстренно госпитализирован в р...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НИЖНЕКАМСКА

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В Нижнекамске на улице Промышленной, возле дома 24А, произошло серьёзное ДТП с участием городского автобуса и мотоцикла. Об этом сообщили в отделении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса №45 начал движение, не убедившись в отсутствии помех, и не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы. По информации инспекции, у него выявлены открытый оскольчатый перелом костей предплечья на обеих руках, перелом седалищной кости со смещением и перелом правой руки.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Медики продолжают борьбу за его жизнь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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