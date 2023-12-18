В Нижнекамске был назначен новый руководитель следственного комитета

В Нижнекамске был назначен новый начальник следственного отдела. Данные приводит пресс-служба НМР.

Руководителем стал Рустем Хайруллин и был представлен на деловом совещании мэром города.

Предыдущий начальник, Дмитрий Филин, был назначен на должность руководителя шестого отдела, занимающегося расследованием дел, совершенных иностранцами. Отдел был создан по указу председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который уделяет этой теме особое внимание.

Напомним, что Рустем Хайруллин до этого занимал руководящую должность в нурлатском межрайонном следственном отделе СКР.