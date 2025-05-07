В Нижнекамске 19-летний парень перевел мошенникам 1,8 млн рублей

В Нижнекамске 19-летний парень стал жертвой телефонных мошенников, потеряв 1,8 миллиона рублей. Всё началось с обычного звонка: незнакомцы сообщили, что на его имя пришло письмо, и попросили назвать код из SMS. Молодой человек поверил и выполнил просьбу.

Позже ему перезвонили якобы «сотрудники госорганов» и заявили, что злоумышленники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги». Чтобы «опередить» мошенников, ему предложили самому взять кредиты — и перевести деньги на «безопасный счёт».

Нижнекамец доверился и оформил займы на общую сумму 1,8 млн рублей, которые полностью отправил мошенникам. В итоге — уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и большие долги на имя жертвы.