В Нижнекамска горел ТАИФ-НК

Сегодня днём в Нижнекамске в ТАИФ-НК произошёл пожар. Горело в здании комплекса «Этилен-600».

«Похоже авария на «химии», так хлопнуло, что каска чуть не слетела», - сообщает автор видео.

В МЧС уже сообщили, что горение ликвидировали.

Никто не пострадал, весь персонал эвакуировали.

«Угрозы для населения города нет, никто не пострадал. Силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по третьему номеру вызова. В 14:40 горение ликвидировано», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что стало причиной ЧП ещё предстоит выяснить.