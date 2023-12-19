Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Нижнекамска горел ТАИФ-НК

Подписаться в Telegram

Сегодня днём в Нижнекамске в ТАИФ-НК произошёл пожар. Горело в здании комплекса «Этилен-600».

«Похоже авария на «химии», так хлопнуло, что каска чуть не слетела», - сообщает автор видео.

В МЧС уже сообщили, что горение ликвидировали.

Никто не пострадал, весь персонал эвакуировали.

«Угрозы для населения города нет, никто не пострадал. Силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по третьему номеру вызова. В 14:40 горение ликвидировано», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что стало причиной ЧП ещё предстоит выяснить.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

сэс тараканы вызвать на дом

Лонгриды

23 часа назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

день назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

стоимость ремонта ванной комнаты под ключ в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани расширили территориальные границы

Новости Татарстана

23 часа назад

«Моего сына избили, администрация бездействует»: что происходит в 107-ой гимназии Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц

Новости Татарстана

21 час назад

Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста
Лонгриды
4 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

11 минут назад

Минниханов: ВВП Татарстана вырастет до 4 трлн рублей в 2023 году

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Нижнекамска горел ТАИФ-НК

Новости Казани

56 минут назад

Житель элитного ЖК «Атлант делюкс» пожаловался на проблемы с отоплением
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
5 дней назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

час назад

Управление образования Казани обратило внимание на проблемы 107-ой гимназии

Новости Татарстана

4 часа назад

Рустам Минниханов исполнит мечты четырех детей из Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

Тренер «Рубина» Рахимов претендует на звание лучше тренера месяца РПЛ
ГК ТОЧНО заходит в Казань
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань