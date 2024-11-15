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В «Нефтехим-Арене» пройдет «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»

Симбиоз фигурного катания и балетного искусства...

Предоставлено изданию

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8 декабря 2024 года, в 13:00 и 18:00 на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске состоится уникальное представление для всей семьи — «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром».

Свежая интерпретация классической истории, впервые перенесённая в формат ледового шоу, пройдет в сопровождении симфонического оркестра и завораживающей музыки П.И. Чайковского. Симбиоз фигурного катания и балетного искусства, как абсолютно новый вид сценического творчества и мастерства, поразит самых искушенных зрителей и вызовет неописуемый восторг.

«Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого ожидаемого праздника - Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением...В новогоднем спектакле на льду есть интрига!...», – сообщают организаторы шоу.

Помимо выступления фигуристов, зрители услышат живое исполнение проверенного временем шедевра П. И. Чайковского из одноимённого балета. Спектакль сопровождает бессмертная музыка гениального русского композитора в исполнении симфонического оркестра. Удивительная по силе воздействия музыка в полной мере раскроет эту дивную рождественскую историю, погружая зрителя в мечту, в сказку, в сон, в путешествие, в прошлое и будущее.

6+

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