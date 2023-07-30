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· Регина Шигабетдинова

В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару

Профессор КФУ объяснил причины резких изменений в погоде
В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару

Фото: krasniykut.ru

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Профессор КФУ Юрий Переведенцев дал объяснение длительной жаре, а также отметил факторы, влияющие на погоду в августе. По его словам, республика сейчас находится в теплом секторе атлантического циклона - это повышает температуру воздуха. Так, среднесуточная температура в июле оказалась на 5 градусов выше климатической нормы из-за южных потоков воздуха.

Уже 31 июля температура снизится до +24 градусов. Такой показатель связан с прохождением холодного фронта, который определяет погоду в Москве и Подмосковье.

В первую неделю августа температура воздуха вновь поднимется на 4 градуса выше нормы. Делать прогноз на август пока сложно: все зависит от преобладающей воздушной массы. Если антициклон победит, то установится жаркая и сухая погода. В случае циклона следует ждать осадков и снижения температуры.

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