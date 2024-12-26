В Набережных Челнах задержали мужчину за поддержку террористов

В Набережных Челнах суд арестовал 37-летнего мужчину, которого подозревают в содействии запрещённой международной террористической организации ИГИЛ*. Следствие утверждает, что горожанин перевёл со своей банковской карты 4200 рублей на счёт, связанный с террористами.

На заседании суда мужчина попытался убедить судью не лишать его свободы, ссылаясь на то, что он является отцом нескольких детей, двое из которых имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Однако его доводы не были приняты во внимание, и суд постановил заключить подозреваемого под стражу до 18 февраля.

Расследование продолжается, и правоохранители проверяют возможные связи обвиняемого с международными структурами. Случай привлёк внимание общественности, поднимая вопрос о том, насколько тщательно нужно отслеживать банковские операции, чтобы предотвращать финансирование экстремистской деятельности, сообщает KazanFirst.

*Организация «Исламское Государство»* (ИГИЛ*) решением Верховного суда России признана террористической. Ее деятельность в нашей стране запрещена.