В Набережных Челнах в этом году появятся 90 больших «НЕФАЗов»

В Набережных Челнах при финансировании из федерального и республиканского бюджетов появятся 90 больших «НЕФАЗов».

Уже в первой половине текущего года доставят 46 автобусов, во второй – оставшиеся 44. Об этом сообщил глава города Наиль Магдеев.

По сообщению мэра, на сегодняшний день по городу разъезжают 45 машин от компании «НЕФАЗ». Они курируют на маршрутах №2, №4, №22, №26 и №43.

Напомним, что «НЕФАЗ» — автомобилестроительная компания, которая входит группу предприятий «КАМАЗ». Первый автобус городского типа был представлен в 2000 году. Сам завод находится в Нижнекамске.

Ранее, в Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой Галина Моисенко.