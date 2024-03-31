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В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

пресс-служба управления здравоохранения Набережных Челнов

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В Татарстане не стало 30-летней сотрудницы онкоцентра, она болела тяжелой болезнью.

Онколог Алия Шамбазова работала в Набережных Челнах. Коллеги подчеркнули, что она старалась помочь каждому, кому это было необходимо.

Прощание с Алией Маратовной прошло утром 31 марта в мечети Нижнекамска.

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