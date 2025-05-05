В Набережных Челнах объявили программу празднования 9 Мая

В Набережных Челнах утвердили праздничную программу ко Дню Победы 9 мая, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании, мероприятия начнутся с самого утра и будут проходить на разных площадках города.

Празднование стартует в 08:30 у памятника Мусе Джалилю с торжественного возложения цветов. В 09:25 у мемориала «Родина-мать» выступят сводный оркестр духовых и народных инструментов, хор и кадеты. Затем в 10:00 начнётся Парад Победы, который станет центральным событием утра.

Кроме того, жителей и гостей города ждут фестивали и концертные программы:

– «Эхо Победы»,

– «Память»,

– парад «И внуки восславят радость Победы»,

– концертные программы «Весна на клавишах Победы», «Не смолкнет слава тех великих лет», «Пусть песни Победы в сердцах отзовутся».

Также состоится театрализованное представление «Победа в сердце каждого живет», в котором примут участие творческие коллективы и актёры городских театров.

Завершится праздничный день салютом в 20:30. Мероприятия охватят разные районы города, чтобы каждый житель смог приобщиться к памяти о Великой Победе.