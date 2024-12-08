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В Набережных Челнах 44 новых больших автобуса вышли на маршруты

В Набережных Челнах на два дня раньше графика н...

мэрия Набережных Челнов

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В Набережных Челнах на два дня раньше графика начали обслуживать маршруты, на которые вышли 44 новых вместительных автобуса. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Глава города Наиль Магдеев посетил территорию МУП «Горкоммунхоз», где уже были готовы к работе новые автобусы с государственными регистрационными знаками. Он поздравил сотрудников предприятия с тем, что их транспорт впервые выйдет на маршруты.

Магдеев подчеркнул, что увеличение количества автобусов позволит сократить время ожидания и интервалы между ними, что сделает поездки по городу более удобными. Новые автобусы будут работать по прежним маршрутам до утверждения новой схемы движения.

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