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· Артем Акчурин

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан

Госкомитет Татарстана по туризму

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В аэропорту Шереметьево столицы России появились баннеры с призывом ехать в Татарстан. На эти цели Госкомитет РТ по туризму выделил 5,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На плакатах написано: «Прилетай на чак-чак-питие в Татарстан! Вкус сладости и радости».

Всего было изготовлено 10 баннеров, которые должны быть размещены до 31 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что ранее в аэропорту Шереметьево, были развешаны плакаты о Елабуге, где было написано: «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты? Приезжай в Татарстан!».

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