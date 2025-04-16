В Минтруда назвали 5 самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в регионе. В лидерах оказались не только врачи, но и представители рабочих специальностей.

Первое место заняли врачи-онкологи — в онкологических центрах Татарстана сейчас открыто 98 вакансий, а средняя предлагаемая зарплата составляет около 150 тысяч рублей в месяц. Следом идут операторы ЭВМ: при наличии 11 актуальных вакансий, доход может достигать 114,4 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров клепальщики — специалисты в этой сфере могут рассчитывать на ежемесячную оплату в размере 107,5 тысячи рублей, при этом в базе значатся 132 предложения о работе, пишет Республика Татарстан.

Отмечается, что с 2025 года в стране реализуется нацпроект «Кадры», направленный на поддержку как соискателей, так и работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.