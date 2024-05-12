В Менделеевске установят пешеходный мост

В городе Менделеевске будет построен пешеходный мост через реку Тойму, который соединит город и парк «Ушковские острова», сообщает пресс-служба района.



Длина моста составит 24 метра, а на строительство и установку потребуется десять миллионов рублей. Глава района Радмир Беляев обсудил с экспертами детали этого проекта в ходе рабочего выезда и оценил текущий прогресс строительства.



Помимо этого, планируется проложить велодорожку к мосту. В настоящее время ведется интенсивная работа по обновлению дорожек вдоль улицы Трудовой.