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В Менделеевске установят пешеходный мост

В городе Менделеевске будет построен пешеходный мост через реку Тойму, который соединит город и парк «Ушковские острова», сообщает пресс-служба района.

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В городе Менделеевске будет построен пешеходный мост через реку Тойму, который соединит город и парк «Ушковские острова», сообщает пресс-служба района.

Длина моста составит 24 метра, а на строительство и установку потребуется десять миллионов рублей. Глава района Радмир Беляев обсудил с экспертами детали этого проекта в ходе рабочего выезда и оценил текущий прогресс строительства.

Помимо этого, планируется проложить велодорожку к мосту. В настоящее время ведется интенсивная работа по обновлению дорожек вдоль улицы Трудовой.

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