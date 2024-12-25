В Менделеевске похитили 700 тыс рублей через соцконтракты
Даниил Мурзов
В Менделеевске вскрылась масштабная схема мошенничества, связанная с социальными контрактами: четверо местных жителей похитили 700 тысяч рублей.
С помощью подделки документов им удалось получить средства на строительство теплиц. Чтобы скрыть следы преступления, они также использовали фальшивые документы для отчета о выполнении условий контракта.
Однако этим их махинации не ограничились. Летом того же года аферисты вновь обманули государство, представив фиктивный бизнес-план для получения средств на развитие таксомоторного сервиса. И снова их усилия увенчались успехом — ещё 350 тысяч рублей были выведены из бюджета.
В итоге судебное разбирательство привело к тому, что все четверо обвиняемых были признаны виновными и получили условные сроки лишения свободы от 1,5 до 2,7 лет. Этот случай служит напоминанием о том, что преступление рано или поздно находит своих "героев", сообщает Татарстан-24.
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