В Менделеевске похитили 700 тыс рублей через соцконтракты

В Менделеевске вскрылась масштабная схема мошенничества, связанная с социальными контрактами: четверо местных жителей похитили 700 тысяч рублей.

С помощью подделки документов им удалось получить средства на строительство теплиц. Чтобы скрыть следы преступления, они также использовали фальшивые документы для отчета о выполнении условий контракта.

Однако этим их махинации не ограничились. Летом того же года аферисты вновь обманули государство, представив фиктивный бизнес-план для получения средств на развитие таксомоторного сервиса. И снова их усилия увенчались успехом — ещё 350 тысяч рублей были выведены из бюджета.

В итоге судебное разбирательство привело к тому, что все четверо обвиняемых были признаны виновными и получили условные сроки лишения свободы от 1,5 до 2,7 лет. Этот случай служит напоминанием о том, что преступление рано или поздно находит своих "героев", сообщает Татарстан-24.