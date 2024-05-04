В марте в Татарстане снизилась собираемость платежей за ЖКУ

Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане в марте текущего года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 98,6%. Сообщил первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

В первом квартале 2024 года уровень сбора платежей с населения достиг 96,7%, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний годовой уровень составил 99,3%, превышая данные за 2023 год на 0,1%.

Онлайн-платежи увеличились на 3,2% и составили 75,7% от общего объема. Просроченная задолженность за газ на 1 апреля уменьшилась на 16 млн рублей, снизившись до 225 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

Долги за электроэнергию также сократились, составляя примерно 32 млн рублей по данным на 1 апреля.