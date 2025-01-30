В Мамадышском районе РТ введут выплату за рождение ребенка

В Мамадышском районе Татарстана планируют ввести новую меру поддержки семей — единовременные выплаты при рождении ребёнка. Родителям, зарегистрировавшим новорождённого в районе, предоставят 10 тысяч рублей, а для участников СВО сумма увеличится до 20 тысяч. Обязательным условием получения выплаты станет дальнейшее проживание семьи в районе. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В проекте постановления указано, что мера направлена на улучшение демографической ситуации и преодоление снижения численности населения в районе.

Для оформления выплаты родители должны будут обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.

На данный момент в состав района входят город Мамадыш и 128 населённых пунктов. По данным на 2021 год, население составляет около 40 тысяч человек, причём его численность снижается уже более десяти лет.