В Мамадышском районе РТ введут выплату за рождение ребенка
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В Мамадышском районе Татарстана планируют ввести новую меру поддержки семей — единовременные выплаты при рождении ребёнка. Родителям, зарегистрировавшим новорождённого в районе, предоставят 10 тысяч рублей, а для участников СВО сумма увеличится до 20 тысяч. Обязательным условием получения выплаты станет дальнейшее проживание семьи в районе. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В проекте постановления указано, что мера направлена на улучшение демографической ситуации и преодоление снижения численности населения в районе.
Для оформления выплаты родители должны будут обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.
На данный момент в состав района входят город Мамадыш и 128 населённых пунктов. По данным на 2021 год, население составляет около 40 тысяч человек, причём его численность снижается уже более десяти лет.
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