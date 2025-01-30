Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Мамадышском районе РТ введут выплату за рождение ребенка

Для оформления выплаты родители должны будут об...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Мамадышском районе Татарстана планируют ввести новую меру поддержки семей — единовременные выплаты при рождении ребёнка. Родителям, зарегистрировавшим новорождённого в районе, предоставят 10 тысяч рублей, а для участников СВО сумма увеличится до 20 тысяч. Обязательным условием получения выплаты станет дальнейшее проживание семьи в районе. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В проекте постановления указано, что мера направлена на улучшение демографической ситуации и преодоление снижения численности населения в районе.

Для оформления выплаты родители должны будут обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.

На данный момент в состав района входят город Мамадыш и 128 населённых пунктов. По данным на 2021 год, население составляет около 40 тысяч человек, причём его численность снижается уже более десяти лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

4 часа назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать

как избавиться от запаха после обработки от тараканов

Не у нас

3 часа назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

услуги по уборке снега в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Не у нас

7 часов назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

16 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Новости Татарстана

15 минут назад

В Мамадышском районе РТ введут выплату за рождение ребенка

Новости Татарстана

45 минут назад

28-летний житель Елабуги откусил крыло носа челнинцу в баре

Новости Татарстана

час назад

Мастер завода окажется в суде за нарушение требований охраны труда

Новости Казани

2 часа назад

Хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Казани 23 февраля
Стало известно, кто получает заработную плату 1...
Новости Татарстана
6 часов назад

Стало известно, кто получает заработную плату 160 000 рублей в Челнах

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 7 человек отправились газом, Бастрыкин контролирует дело

Новости Казани

4 часа назад

Самой дорогой улицей в РФ стал проспект Ямашева в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

По делу Шурале и Су Анасы 29 января прошли заседания антимонопольной комиссии
“На УЗИ можно было попасть только по знакомству...
Интересное в Казани
6 дней назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника