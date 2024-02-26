В Мамадыше построят мост за 306,8 млн рублей

В Мамадыше запланировано строительство моста через реку Ошма с подъездами к городу. Сумма выделенных средств из бюджета РТ на этот проект составила 306,8 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Подрядчику поручено разработать конструкцию длиной 54,2 метра, соединяющую улицу 18-й Годовщины Октября с улицей Чапаева. Ширина моста составит 11,5 метра и он будет сконструирован из трех пролетов.

Сообщается, что движение по мосту будет двухполосным и в двух направлениях.

Заказчиком проекта выступает Главное казначейство Татарстана. Строительство моста должно быть завершено к 25 июля года.