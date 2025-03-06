В магазине «Светофор» в Татарстане была найдена сальмонелла
Яндекс.Карты/Энния
В феврале 2025 года в Татарстане прошли очередные проверки магазинов сети «Светофор». Сотрудники Россельхознадзора региона посетили 13 торговых точек в рамках государственного ветеринарного контроля, выявив ряд нарушений.
Так, в магазине «Светофор» в селе Столбище Лаишевского района не были установлены термометры в холодильных и морозильных установках, а также не функционировала программа производственного контроля.
Специалисты провели отбор проб для проверки качества и безопасности продукции. В одном из магазинов Казани, на улице Энгельса, в сырах нашли следы антибиотиков, а в Елабуге, на проспекте Нефтяников, в субпродуктах птицы обнаружена сальмонелла.
В связи с нарушениями руководству торговых точек были выданы предостережения. Опасные товары были сняты с прилавков, а все выявленные нарушения должны были быть устранены.
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