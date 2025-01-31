В Лениногорском районе Татарстана разлились нефтепродукты

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего загрязненной оказалась территория площадью около 2 тысяч квадратных метров. Виновником инцидента считается АО «Транснефть-Прикамье», которому предстоит компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде. В настоящее время определяется категория пострадавших земель.

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в Росприроднадзоре, информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почве вблизи Новочершилинского сельского поселения поступила в Волжско-Камское межрегиональное управление 29 января.

Для оценки масштабов загрязнения на место происшествия прибыли инспектор ведомства и специалисты «ЦЛАТИ по Республике Татарстан». Они провели забор проб почвы, по итогам анализа которых будет рассчитан размер ущерба, уточнили в управлении.