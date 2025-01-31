Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Лениногорском районе Татарстана разлились нефтепродукты

Для оценки масштабов загрязнения на место проис...

Волжско-Камское МУ РПН

Подписаться в Telegram

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего загрязненной оказалась территория площадью около 2 тысяч квадратных метров. Виновником инцидента считается АО «Транснефть-Прикамье», которому предстоит компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде. В настоящее время определяется категория пострадавших земель.

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в Росприроднадзоре, информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почве вблизи Новочершилинского сельского поселения поступила в Волжско-Камское межрегиональное управление 29 января.

Для оценки масштабов загрязнения на место происшествия прибыли инспектор ведомства и специалисты «ЦЛАТИ по Республике Татарстан». Они провели забор проб почвы, по итогам анализа которых будет рассчитан размер ущерба, уточнили в управлении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Интересное в Казани

15 часов назад

Гастроужин в честь дня рождения ресторана, две тонны сыра и фирменный рецепт: рассказываем, куда в Казани отправиться за истинной итальянской кухней

гет от тараканов

Не у нас

21 час назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

косметологические услуги в Краснодаре

Не у нас

день назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

день назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

18 часов назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США

Не у нас

16 часов назад

Смертельно опасную бактерию нашли в курице, которую ввозят в РФ из Казахстана
Лонгриды
12 часов назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Казани

9 минут назад

На жетоны для казанского метро потратят 7 миллионов рублей

Интересное в Казани

15 часов назад

"Сначала плавать, потом ходить?": казанские мамы-врачи рассказали, как вода помогла их малышам развиваться

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Лениногорском районе Татарстана разлились нефтепродукты

Новости Татарстана

29 минут назад

В одном районе Татарстана могут отменить единовременную выплату при рождении
В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугро...
Новости Казани
17 часов назад

В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугроб после ухода от погони ДПС

Не у нас

49 минут назад

На заводе немецкой компании Rheinmetall в Испании прогремел взрыв

Новости Казани

15 часов назад

На трассе из Казани в Пермь застрял автобус с пассажирами

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане суд рассматривает дело о таксисте, который травил пассажиров
Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на к...
Важное в РТ
6 дней назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе