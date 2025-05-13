В Лаишевском районе привели в порядок 15 воинских захоронений

В Лаишевском районе Татарстана к 80-летию Победы и Году Защитника Отечества провели благоустройство 15 захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Волонтёры очистили территории, вывезли мусор, покрасили ограждения и привели в порядок памятные места.

Акция прошла при поддержке Госкомитета РТ по биоресурсам, а также при участии рыболовного сообщества, движения «Движение первых» и «Молодой гвардии».

Мероприятие стало частью нацпроекта «Молодежь и дети» и направлено на воспитание патриотизма и уважения к памяти предков у молодого поколения.

Такие инициативы не только сохраняют историю, но и формируют чувство ответственности у будущих граждан страны.