В Куюках может появиться новая дорога до трассы М-7

В поселке Куюки рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит его с трассой М-7. Проект разработан для разгрузки существующих маршрутов и уменьшения пробок. Об этом сообщил глава Пестречинского района Раис Сулейманов.

По его словам, дорожная ситуация в Куюках остается сложной, особенно с учетом активной застройки. Для решения проблемы планируется организовать дополнительный выезд из поселка. Этот вопрос сейчас обсуждается с министром транспорта Татарстана Фаридом Ханифовым и профильными специалистами.

Глава района также отметил, что ведется сотрудничество с Институтом пространственного планирования, чтобы найти оптимальное решение. Он выразил мнение, что новая дорога может появиться в ближайшие годы.

Кроме того, он подчеркнул, что активное развитие поселка делает создание нового транспортного узла особенно необходимым, пишет «Татар Информ».