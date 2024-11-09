В Кукморе за 122 млн рублей построят корпус для начальных классов школы №3
В городе Кукморе планируется строительство нового здания для начальных классов школы №3.
Согласно тендеру, который размещен на сайте госзакупок, цена контракта на проведение работ составляет 122,7 миллиона рублей. Окончание строительства намечено на 30 июня 2025 года.
В рамках проекта будут выполнены отделочные работы, установлены системы вентиляции и технологическое оборудование. Также будут проведены работы по вертикальной планировке территории, обустройству дорог, озеленению и установке малых архитектурных форм (МАФ). Кроме того, проект предусматривает ограждение территории школы.
Финансирование строительства осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Головным заказчиком является ГБУ «Главстрой РТ».
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