В Кукморе за 122 млн рублей построят корпус для начальных классов школы №3

В городе Кукморе планируется строительство нового здания для начальных классов школы №3.

Согласно тендеру, который размещен на сайте госзакупок, цена контракта на проведение работ составляет 122,7 миллиона рублей. Окончание строительства намечено на 30 июня 2025 года.

В рамках проекта будут выполнены отделочные работы, установлены системы вентиляции и технологическое оборудование. Также будут проведены работы по вертикальной планировке территории, обустройству дорог, озеленению и установке малых архитектурных форм (МАФ). Кроме того, проект предусматривает ограждение территории школы.

Финансирование строительства осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Головным заказчиком является ГБУ «Главстрой РТ».