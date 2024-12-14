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В Красную книгу Татарстана включат новые виды растений и грибов в 2025 году

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В Казани обсудили перечень новых видов растений и грибов, которые планируется внести в Красную книгу Республики Татарстан. Об этом стало известно от пресс-службы Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам, пишет «Татар-информ».

В 2025 году планируется переиздать Красную книгу Республики Татарстан. В настоящее время в неё входят 631 вид: 221 животное, 321 растение и 89 грибов. По некоторым данным, этот список может быть изменён.

Члены комиссии по биоресурсам Государственного комитета Республики Татарстан обсудили список новых видов растений и грибов, которые рекомендуется включить в новое издание Красной книги РТ. Заседание состоялось в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. В ходе встречи были подведены итоги научных исследований, направленных на выявление видового биоразнообразия на территории республики за последние пять лет.

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