В КФУ стартовала молодежная карьерная неделя для студентов

В КФУ началась молодежная карьерная неделя «Добро пожаловать на госслужбу».

Мероприятие и его важные локации посетят более 40 студентов разных специальностей и университетов страны. Кроме того, будут проведены встречи с известными политиками Татарстана.



Подобное мероприятие для студентов организуется уже 3-й год в подряд при поддержке Минмолодежи республики, отметил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Эдуард Сафин. Он добавил, что министерство нацелено на то, чтобы лучшие студенты направлялись на государственную службу.





В свою очередь студенты, которые заинтересованы государственным управлением, смогут узнать о своей профессии и будущей работе много нового.Первая лекция была прочитана заместителем министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.Завтра студенам организуют встречу с депутатом республиканского парламента Риммой Ратниковой. Встреча пройдет в здании Госсовета РТ.