В КФУ стартовала молодежная карьерная неделя для студентов
КФУ
В КФУ началась молодежная карьерная неделя «Добро пожаловать на госслужбу».
Мероприятие и его важные локации посетят более 40 студентов разных специальностей и университетов страны. Кроме того, будут проведены встречи с известными политиками Татарстана.
Подобное мероприятие для студентов организуется уже 3-й год в подряд при поддержке Минмолодежи республики, отметил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Эдуард Сафин. Он добавил, что министерство нацелено на то, чтобы лучшие студенты направлялись на государственную службу.
Первая лекция была прочитана заместителем министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.
Завтра студенам организуют встречу с депутатом республиканского парламента Риммой Ратниковой. Встреча пройдет в здании Госсовета РТ.