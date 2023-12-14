Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В КФУ стартовала молодежная карьерная неделя для студентов

В КФУ стартовала молодежная карьерная неделя для студентов

КФУ

Подписаться в Telegram

В КФУ началась молодежная карьерная неделя «Добро пожаловать на госслужбу».
Мероприятие и его важные локации посетят более 40 студентов разных специальностей и университетов страны. Кроме того, будут проведены встречи с известными политиками Татарстана.

Подобное мероприятие для студентов организуется уже 3-й год в подряд при поддержке Минмолодежи республики, отметил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Эдуард Сафин. Он добавил, что министерство нацелено на то, чтобы лучшие студенты направлялись на государственную службу.

В свою очередь студенты, которые заинтересованы государственным управлением, смогут узнать о своей профессии и будущей работе много нового.

Первая лекция была прочитана заместителем министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Завтра студенам организуют встречу с депутатом республиканского парламента Риммой Ратниковой. Встреча пройдет в здании Госсовета РТ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Бывший голкипер «Локомотива» заявил, что в детстве был «чушпаном»

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

служба вызова от тараканов

Новости Татарстана

22 часа назад

Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

залить ванну акрилом цена в Челябинске

Новости Татарстана

15 часов назад

Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Лонгриды

16 часов назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

день назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Казани завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Новости Татарстана

день назад

Татарстан перезапустит речной туризм

Лонгриды
16 часов назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

43 минуты назад

258 человек погибли в ДТП в Татарстане с начала 2023 года

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

Новости Татарстана

час назад

17 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Расписание поезда Казань-Кукмор изменится
Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее
Лонгриды
3 дня назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

14 часов назад

В Зеленодольске появится спортивный комплекс за 300 млн

Новости Татарстана

15 часов назад

Тома Круза заметили в компании дочери экс-депутата Госдумы Рината Хайрова

Новости Татарстана

15 часов назад

Велимир Перасович был признан тренером года

Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
5 дней назад

Новогодний Open Space Market объявил программу